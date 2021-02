Calcio: Musiala sceglie la nazionale tedesca, ‘ho seguito il cuore’

Monaco, 24 feb. – (Adnkronos) – “Ho semplicemente seguito il cuore e sento di aver fatto, al 100%, la scelta giusta. È come se avessi due cuori, uno per la Germania e uno per l’Inghilterra, ed entrambi continueranno a battere. La Germania è dove sono nato, l’Inghilterra dove sono cresciuto, ho cominciato a giocare al calcio e dove ho ancora tanti amici. Comunque non è stata una decisione facile”. L’attaccante del Bayern Monaco, Jamal Musiala, classe 2003, annuncia al canale Ard di aver scelto di giocare con la nazionale tedesca.