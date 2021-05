Calcio Napoli, addio a Gattuso. Dal Porto arriva Conceicao, mercoledì l’incontro a Roma con De Laurentiis

Dopo il pareggio che ha fermato all’ultima giornata la corsa Champions del Napoli, il club azzurro pensa già alla prossima stagione, che con ogni probabilità non vedrà più Gennaro Gattuso in panchina. Tutte le strade portano infatti a Sergio Conceicao – ex giocatore per Parma, Lazio e Inter e attualmente allenatore del Porto. Il 48enne di Coimbra, che ha terminato come secondo l’ultimo campionato lusitano, dovrebbe essere – secondo alcuni addetti ai lavori – già mercoledì a Roma, presso la sede della ‘Filmauro’, per limare gli ultimi dettagli di un accordo biennale che potrebbe sfiorare i 5,5 milioni di euro lordi.