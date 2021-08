Calcio Napoli, arriva Anguissa dal Fulham: battuti sul tempo Everton e Valencia

Rinforzo a centrocampo per il Napoli: è fatta per Andre-Frank Zambo Anguissa dal Fulham. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, il club inglese ha accettato la proposta degli azzurri per un prestito con diritto di riscatto a oltre 10 milioni di euro. Anguissa ha impressionato la scorsa stagione attirando l’interesse anche di Everton e Valencia. Il centrocampista è atteso a Napoli oggi per le visite mediche.