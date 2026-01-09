Calcio Napoli, che impresa: Igb ospita incontro con Coppola, autore di “Campioni per sempre”

l calcio come archivio di valori condivisi, il quarto scudetto del Napoli come chiave di lettura del presente. È questo il filo conduttore dell’incontro che si è svolto nelle scorse ore a Palazzo Doria d’Angri, sede napoletana di IGB Broker, partner della SSC Napoli. Un appuntamento che ha messo al centro il libro “Campioni per sempre – Quarto scudetto”, firmato da Gianfranco Coppola, caporedattore Rai di Napoli e presidente nazionale dell’Ussi, Unione Stampa Sportiva Italiana.

Accolto da Angelo Coviello, ceo di IGB Broker, e da Gerardo Coviello, fondatore di Mirassicura.it, l’autore ha animato una mattinata di confronto che ha intrecciato cultura sportiva, memoria professionale e identità aziendale. Con loro anche Marco Lobasso, giornalista ed editore, ideatore del marchio editoriale LeVarie.

Calcio, leadership e senso di comunità

“L’incontro con Gianfranco Coppola è per noi un valore etico e sportivo. Il suo racconto non si limita allo sport ma attraversa temi universali: responsabilità, leadership e senso di comunità”, ha dichiarato Angelo Coviello, filantropo e tifosissimo azzurro. “Il libro mostra come lo spirito di squadra e la capacità di unire le persone siano fondamentali, sia in campo sia in azienda”.

Campioni per sempre – Quarto scudetto costruisce un ponte tra epoche diverse della storia del Napoli. Dai protagonisti del passato, come Careca, Alemao, Zola e Ottavio Bianchi, fino agli eroi contemporanei guidati da Antonio Conte, il volume intreccia presente e memoria attraverso interviste esclusive, i contributi di 11 grandi firme del giornalismo sportivo italiano e le fotografie di Pietro Mosca, con progetto grafico curato da Andrea Delehaye.

Un libro che unisce sport e solidarietà

La prefazione del Cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo emerito di Napoli, lega il volume a un’iniziativa solidale a favore della Comunità di accoglienza Casa di Tonia, sostenuta dalla Fondazione In Nome della Vita Onlus, aggiungendo una dimensione sociale al racconto sportivo.

“Raccontare le imprese del Napoli attraverso le voci di chi le ha vissute è un modo per creare un ponte tra generazioni di tifosi”, ha sottolineato ancora Angelo Coviello. A fargli eco Gerardo Coviello, che ha evidenziato il legame tra narrazione e impresa: “Valorizzare storie e memoria collettiva, dando spazio a ciò che unisce le persone – ricordi, valori, esperienze condivise – è il punto in comune tra la nostra esperienza imprenditoriale e la narrazione sportiva”.

Il libro sarà messo a disposizione degli amici di IGB Broker e dei tifosi del Napoli.

L’incontro ha confermato l’impegno di IGB Broker nella promozione del capitale umano e relazionale, sempre più centrale nella cultura aziendale contemporanea. “Dalla cultura allo sport, dalla memoria alla responsabilità sociale: è nel confronto tra mondi diversi che nascono legami duraturi”, ha concluso Angelo Coviello.

