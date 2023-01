La gara Napoli-Cremonese in programma domani martedì 17 gennaio alle 21, valevole per gli ottavi di finale della Coppa Italia, entra nella storia del calcio italiano. Per la prima volta è stata designata una terna interamente femminile. Napoli-Cremonese sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi, coadiuvata dalle assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trascatti.