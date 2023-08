Calcio Napoli, dal Brasile la conferma: Natan sarà l’erede di Kim. E’ costato 10 mln

Il Napoli ha trovato in Brasile l’erede di Kim-Minjae in difesa. Secondo quanto scrive Globoesporte, il club azzurro è vicino all’acquisto del 22enne centrale Natan dal Bragantino. Il Napoli dovrebbe sborsare 10 milioni di euro per il cartellino di Natan, col 12% che andrà al Flamengo e il 18% al Porto Vitoria. Un affare ormai in dirittura d’arrivo, come dimostra il fatto che il giocatore non è stato convocato per la partita di domani contro il Coritiba. Nelle prossime ore, infatti, Natan dovrebbe volare in Italia per effettuare le visite mediche e firmare il nuovo contratto con il Napoli per poi mettersi a disposizione del tecnico Rudi Garcia.