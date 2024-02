Calcio Napoli, domani mattina il rientro di Osimhen. Dubbio il suo ingresso in campo a Genova

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center di Castelvolturno. Gli azzurri preparano il match contro il Genoa in programma sabato allo Stadio Maradona per la 25esima giornata di Serie A (ore 15). La squadra si è allenata sul campo 1 dove ha iniziato la sessione con riscaldamento e circuito di forza. Successivamente il gruppo si è spostato sul campo 3 dove ha svolto esercitazione tecnica. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Intanto – secondo quanto si apprende – all’alba di domani arriverà a Napoli Victor Osimhen, reduce dalla finale di Coppa d’Africa con la Nigeria. Il centravanti è stato impegnato fino a ieri sera con la sua nazionale ospite del presidente del Paese e quindi partirà oggi per arrivare domani mattina a Capodichino. Spetterà poi al tecnico Mazzarri, di concerto con lo staff medico, valutare le condizioni del giocatore in vista di un possibile impiego nella partita di sabato contro il Genoa.