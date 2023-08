Calcio Napoli, dopo Kvaratskhelia si infortuna anche Anguissa. E Gollini è influenzato

Prosegue la preparazione del Napoli, in campo allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro dove la squadra di Garcia lavora in vista dell’inizio della stagione. Fase di attivazione e lavoro tecnico a gruppi, tattica con e senza sagome per gli azzurri. Gollini non si è allenato per uno stato influenzale, mentre Anguissa è rimasto a riposo per un risentimento muscolare alla gamba destra. Kvaratskhelia, Saco e Osimhen hanno svolto lavoro personalizzato in palestra, differenziato in campo per Olivera, infine piscina per Mario Rui, Zedadka e Gaetano.