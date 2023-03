I tifosi dell’Eintracht Francoforte non potranno seguire la loro squadra nella trasferta di Napoli nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League, gara in programma mercoledì 15 marzo al ‘Maradona’. Lo comunica il club tedesco in una nota. Il divieto riguarda anche i 2700 biglietti, di cui 2400 riservati al settore ospiti, che spettano di diritto all’Eintracht ai sensi dei regolamenti Uefa.