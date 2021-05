Calcio Napoli, già tramontata l’ipotesi Conceicao per la panchina. Con Spalletti e Inzaghi in corsa Galtier

È in pieno giro la giostra che porterà il nuovo allenatore alla panchina del Napoli, da dove pare sia sceso Sergio Conceicao. Il portoghese, dopo essere stato in pole per 24 ore, non ha però trovato il giusto feeling con il club azzurro, sia sui progetti economici sia per la mancanza della Champions League. Il Napoli ha fatto però subito ripartire il casting per la sostituzione di Rino Gattuso. Tra i candidati resta Christophe Galtier, fresco campione di Francia alla guida del Lilla, che è pronto a cambiare panchina ma è cercato anche in patria: “Non ho ancora preso la mia decisione. Non ci sono solo Lione e Nizza, anche il Napoli, tra gli altri”, ha confermato ieri sera a Radio Montecarlo. In lizza anche Luciano Spalletti che vuole tornare ad allenare dopo due anni di stop e potrebbe essere l’uomo scelto da De Laurentiis che però starebbe pensando anche a Simone Inzaghi, che potrebbe lasciare la Lazio. Su di lui, De Laurentiis avrebbe avuto anche il via libera del collega della Lazio Claudio Lotito, che starebbe virando proprio sull’ex azzurro Rino Gattuso.