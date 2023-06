Calcio Napoli, in Francia sicuri: Galtier scelto da De Laurentiis per il dopo Spalletti

Christophe Galtier è il favorito numero 1 per diventare il nuovo allenatore del Napoli e raccogliere la ‘pesante’ eredità di Luciano Spalletti. Lo sostiene l’Equipe in edicola questa mattina, secondo cui anche se la partenza dal Psg non è stata ancora ufficializzata, il futuro ex tecnico parigino è la scelta numero 1 dei dirigenti azzurri. Secondo il quotidiano sportivo francese un accordo con il Psg verrà trovato alla fine di questa settimana. “Stiamo procedendo passo dopo passo, la priorità è concludere il rapporto col Psg. Non è ancora fatto. Poi vedremo il mio assistito cosa vorrà fare. Di sicuro è molto richiesto e questo è normale”, ha detto a L’Equipe Olivier Martin, avvocato di Galtier.