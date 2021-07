Calcio: Napoli, Lozano si infortuna all’esordio in Gold Cup con nazionale messicana

Roma, 11 lug. – (Adnkronos) – Brutto infortunio per l’attaccante del Napoli, Hirving Lozano, nel match inaugurale della Gold Cup tra la sua nazionale, quella messicana e Trinidad e Tobago, match terminato sullo 0-0. Lozano ha subito un brutto infortunio che l’ha costretto a lasciare il campo dopo poco più di dieci minuti di gioco. L’attaccante azzurro ha avuto uno scontro durissimo col portiere avversario a seguito di una spinta di un difensore alle sue spalle; l’impatto l’ha costretto a lasciare il campo in barella con un vistoso collare. Dopo i soccorsi è stato trasporto in ospedale, dove è stato necessario l’intervento chirurgico per la gravità della ferita, molto vicino all’occhio sinistro. Adesso Lozano sta meglio, è cosciente e le sue condizioni sono stabili.