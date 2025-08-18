Calcio Napoli: Lukaku, infortunio più serio del previsto. Sarà fermo almeno tre mesi

Infortunio serio per Romelu Lukaku. Il belga, che era uscito anzitempo nell’ultima amichevole del Napoli contro l’Olympiacos, ha rimediato una lesione di alto grado al retto femorale della coscia sinistra e ha bisogno ora di un’ulteriore consulenza chirurgica per capire meglio l’entità dello stop e i tempi di recupero ma si teme per il giocatore un probabile stop di almemo 3 mesi. Il Napoli ora tornerà sul mercato per trovare un nuovo attaccante e c’è la possibilità che Lukaku non venga inserito nelle liste ufficiali, in particolare quella Champions, in attesa di un suo completo recupero.