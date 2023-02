Calcio, Napoli: Osimhen, allarme rientrato. Si è allenato in vista della Champions col resto del gruppo

Sospiro di sollievo in casa Napoli: Victor Osimhen si è regolarmente allenato in gruppo. Il centravanti nigeriano aveva destato qualche preoccupazione quando, nei minuti finali del match vinto venerdì 2-0 in casa del Sassuolo, era stato sostituito da Simeone dopo essersi toccato la coscia destra. Luciano Spalletti aveva spiegato già a caldo che sembrava solo stanchezza e la conferma è arrivata questa mattina, visto che Osimhen ha svolto in gruppo la seduta all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Eintracht Francoforte in programma martedì al Deutsche Bank Park per l’andata dell’ottavo di finale di Champions League (ore 21). Meret e compagni si sono allenati sul campo 3: attivazione e torello, poi una partitina a campo ridotto, quindi chiusura con lavoro tecnico e tattico. Domani allenamento mattutino e di seguito partenza per la Germania.