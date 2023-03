Calcio Napoli, Spalletti compie 64 anni. Post su Instagram: Il regalo che vorrei…

“Compleanno in casa azzurra. Luciano Spalletti compie 64 anni. Il tecnico del Napoli è nato il 7 marzo 1959 a Certaldo. A Spalletti vanno gli auguri del Presidente De Laurentiis e di tutta la Ssc Napoli”. Così la società azzurra in una nota sul sito ufficiale fa gli auguri al proprio allenatore che replica su Instagram postando una foto della squadra che festeggia dopo un gol: “Come regalo vorrei vivere tante altre immagini come questa. Grazie alla città, a tutti i tifosi e a tutti i miei ragazzi. Forza Napoli Sempre”, ha scritto Spalletti nel suo post.