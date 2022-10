Calcio Napoli, Spalletti: Da allenatore è bellissimo vederli giocare. Ancora decisivi i titolari del secondo tempo

“La cosa fondamentale era riuscire a invertire l’inerzia che poteva prendere la partita. Ci siamo sempre comportati allo stesso modo, tentando di spingere sempre la palla nell’area di rigore. Queste sono partite importantissime da portare a casa, perché c’è il rischio che poi la squadra in alcuni momenti abbassi la guardia. Invece hanno mostrato grandissima personalità, tante giocate importanti, tantissime occasioni da gol. E vederli continuare ad andare a caccia continuamente è bellissimo, essendo il loro allenatore in questo momento”. Lo ha detto a Dazn il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, dopo la vittoria per 3-2 contro il Bologna. Sui cambi decisivi, ha aggiunto: “Anche stasera i titolari del secondo tempo hanno invertito il risultato finale, quindi questo fatto di non giocare dall’inizio non è fondamentale, è importante quando si entra fare la differenza”.