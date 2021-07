Calcio Napoli, Spalletti si presenta: la squadra è forte ma non lo sa. Questa è la città di Maradona e dei miracoli

Calcio Napoli, Spalletti si presenta: la squadra è forte ma non lo sa. Questa è la città di Maradona e dei miracoliIl Napoli “è una squadra forte, sono curioso di entrarci dentro il prima possibile per vedere fino in fondo quanto ne è consapevole. Essere forte, se non sai di esserlo, a volte non completa quello che deve essere il proprio comportamento. Di questo me ne renderò conto strada facendo, da quando me l’hanno detto che sarei venuto qui, non ho mai levato gli occhi di dosso alla squadra”. Così Luciano Spalletti, nuovo allenatore del Napoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione. “E’ una squadra che mi piace e che mi somiglia, ma poi bisogna andarci dentro e averci a che fare”, ha aggiunto il toscano.

Il Napoli, prosegue, “completa il mio tour dell’anima: ho allenato a Roma nella città del Papa, poi a San Pietroburgo nella città degli Zar e poi a Milano nella città delle moda. Ora c’è il Napoli e sono orgoglioso di sedere sulla panchina della squadra in cui ha giocato Maradona. È la città in cui calcio e miracoli sono la stessa cosa”.

“Insigne? Mi piacerebbe parlare prima con lui. Per telefono gli ho fatto i complimenti per il gol e mi piacerebbe fare questo percorso con lui al mio fianco”. Però “su Insigne ci sono altre situazioni che verranno analizzate dopo – ha sottolineato -. Agli Europei ha fatto vedere il suo marchio di fabbrica, ma anche Di Lorenzo sta facendo molto bene, è un calciatore completo che si adatta a fare tutto. Faccio i complimenti a loro e a tutta la nazionale, va dato merito a Mancini che è stato bravo a creare un gruppo che sembra più una squadra di club che una selezione nazionale”.

“Sono qui per tentare di allenare bene la squadra e cercare di fare più risultati possibili – ha continuato -. Questa città è piena di uomini che hanno lasciato il segno. Io e la mia squadra vorremmo diventare delle persone ricordate dai tifosi e dalla città”.