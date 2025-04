Calcio Napoli, tendinopatia per Buongiorno: non giocherà per almeno per 2 settimane

Infortunio per Alessandro Buongiorno che dovrebbe stare fermo per almeno due settimane. Il difensore centrale del NapolI, spiega il club azzurro in una nota, “si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”. Buongiorno aveva già saltato la sfida dello scorso week end contro il Bologna e non ci sarà ora per almeno altre due settimane, lunedì sera contro l’Empoli e il 19 aprile a Monza. Buongiorno ha cominciato il recupero e spera di tornare a giocare il 27 aprile contro il Torino, club in cui è cresciuto. Per Conte aumentano quindi gli assenti a Empoli, visto che mancheranno di certo gli squalificati Di Lorenzo e Anguissa.