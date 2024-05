Calcio Napoli, tra i convocati per la Fiorentina manca Osimhen, infortunato

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center di Castevolturno. Gli azzurri preparano il match contro la Fiorentina in programma domani allo Stadio Franchi per la 37esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Mario Rui, Osimhen e Zielinski hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Gollini non sarà convocato a causa di un affaticamento muscolare.Il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha convocato 21 giocatori per la sfida di domani in casa della Fiorentina. Questo l’elenco: Portieri: Contini, Idasiak, Meret. Difensori: Di Lorenzo, Jesus, Mazzocchi, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahamani. Centrocampisti: Anguissa, Cajuste, Dendoncker, Lindstrom, Lobotka, Traorè. Attaccanti: Kvaratskhelia, Ngonge, Politano, Raspadori, Simeone.