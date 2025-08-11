Calcio Napoli, una maglia dedicata al caffè

Ssc Napoli ed EA7 presentano Café, il third kit per la stagione 2025/26. “A Napoli, il caffè è molto più di una semplice bevanda – si legge in una nota della società -: è un rito quotidiano, un momento di condivisione, un simbolo radicato nell’anima del popolo partenopeo. Da oltre due secoli, i napoletani ne custodiscono con orgoglio l’arte della preparazione, dalla tradizionale cuccumella, l’iconica caffettiera napoletana, alle sue interpretazioni più moderne. La tazzina è un’istituzione che attraversa le generazioni, diventando espressione di cultura, arte e solidarietà: dalla celebre tazzulella’cantata da Pino Daniele, al monologo di Eduardo De Filippo in Questi Fantasmi, fino alla leggerezza delle battute di Totò e al filantropico gesto del caffè sospeso, oggi conosciuto in tutto il mondo. Un rito collettivo, proprio come quello di indossare la maglia del Napoli, che trova omaggio in Café, il third kit 2025/26: un’interpretazione elegante e potente, capace di fondere estetica urbana e visione internazionale. La maglia è impreziosita dallo scudetto tricolore al centro del petto, simbolo del titolo di Campioni d’Italia conquistato nella stagione 2024/25. l suo colletto, in stile polo, è rifinito con un bordo azzurro vintage che incornicia con sobria eleganza lo scollo, richiamando lo stesso colore presente nei loghi Ssc Napoli, EA7, Msc e nei risvolti delle maniche, che hanno un taglio aderente ma confortevole, pensato per offrire aerodinamicità e libertà nei movimenti. Sul retro, alla base del collo, campeggia la scritta ‘Ssc Napoli’, a suggellare con fierezza l’identità del Club”.