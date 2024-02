Calcio Napoli, verso l’addio a Mazzarri: in arrivo Calzona e Hamsik

Walter Mazzarri ai titoli di coda come tecnico del Napoli. Il presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis ha deciso per il secondo cambio in corsa dopo quello di Rudi Garcia a metà novembre. Pronti a sostituire Mazzarri sono Francesco Calzona, attuale ct della Slovacchia ed ex vice di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, insieme ad una bandiera del Napoli Marek Hamsik, ex capitano azzurro e oggi collaboratore dello stesso Calzona in nazionale. Il ct della Slovacchia sarebbe già stato autorizzato dalla federazione al doppio incarico, con un contratto fino a giugno. Manca ancora l’annuncio ufficiale ma il cambio è atteso in tempi brevi per far esordire il nuovo allenatore già nella gara di andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona.