Calcio, Nations League, giovedì Italia-Belgio, lunedì 14 Israele

Roma, 6 ott. (askanews) – In vista dei prossimi due impegni di Nations League, il Ct Luciano Spalletti ha convocato 23 giocatori. Sono quattro le novità assolute e in tutti i reparti: prima chiamata per Di Gregorio, Gabbia, Pisilli e Maldini. A oltre 22 anni di distanza dall’ultima presenza di papà Paolo (18 giugno 2002) e 61 anni dopo nonno Cesare, un Maldini torna a indossare la maglia azzurra. Ancora fuori dall’elenco Chiesa, Politano e Locatelli, così come l’infortunato Barella. Dopo aver vinto le prime due partite a settembre in trasferta contro Francia e Israele, l’Italia proseguirà il suo cammino in Nations League con due sfide casalinghe:

Italia-Belgio – Giovedì 10 ottobre, ore 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma.

Italia-Israele – Lunedì 14 ottobre, ore 20:45 al Bluenergy Stadium di Udine.

Il gruppo azzurro si radunerà nel centro tecnico federale di Coverciano dalla serata di domenica 6 ottobre. Nel pomeriggio di mercoledì 9 ottobre la squadra si trasferirà a Roma per rientrare nella notte di giovedì a Coverciano. Domenica il trasferimento a Udine, alla vigilia della gara con Israele