Calcio, Nazionale, Ruggeri e Casadei: “Un privilegio essere qui”

Roma, 17 mar. (askanews) – Prima seduta di allenamento nel pomeriggio ad Appiano Gentile per la Nazionale, che si è radunata ieri sera nel quartier generale dell’Inter per iniziare a preparare la doppia sfida con la Germania valida per i quarti di finale di UEFA Nations League (45.000 biglietti venduti per il match d’andata di giovedì a Milano). I due volti nuovi tra gli Azzurri sono quelli di Matteo Ruggeri e Cesare Casadei, entrambi alla prima convocazione in Nazionale maggiore dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili azzurre.

“Sono molto contento – esordisce in conferenza stampa il difensore dell’Atalanta – l’aspettavo da tempo. Cerco sempre di lavorare duro e di migliorarmi in ogni allenamento, in ogni partita. Ringrazio il Ct Spalletti per aver realizzato un mio sogno. Sono veramente felice”. “Sta arrivando tutto molto in fretta – le parole del centrocampista del Torino – cerco solo di restare concentrato sul presente, di fare quello che posso. Penso a lavorare giorno per giorno, è sempre un piacere ricevere complimenti dal Ct ed essere convocato è motivo di orgoglio, una soddisfazione enorme”.

Classe 2002, Ruggeri vanta già una discreta esperienza a livello internazionale, avendo avuto un ruolo da protagonista nell’entusiasmante cavalcata che la scorsa estate ha portato l’Atalanta a vincere l’Europa League. E in questa stagione con il club bergamasco sta lottando per lo Scudetto, un sogno da ieri sera un po’ più lontano a causa della sconfitta nella sfida al vertice con l’Inter: “Abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato, per larghi tratti abbiamo giocato alla pari, ma loro si sono dimostrati più forti. C’è ancora un po’ di rammarico, ma ora sono qui e sono concentrato solo sulla Nazionale”. A chi gli chiede le analogie tra Gasperini e Spalletti risponde: “Mister Gasperini ti spinge a non accontentarti mai. Penso che Spalletti sia simile come pensiero di gioco, anche se non lo conosco ancora bene”.

Grazie al Torino, che lo ha acquistato a titolo definitivo lo scorso gennaio, l’Italia ha potuto riabbracciare uno dei suoi giovani più talentuosi. Cresciuto nelle giovanili dell’Inter, nell’estate 2022 Casadei aveva infatti lasciato la squadra nerazzurra per approdare al Chelsea, disposto a investire una ventina di milioni per portarlo a Londra. Una trasferta in terra inglese iniziata con l’Under 21 dei Blues e proseguita con i prestiti al Reading e al Leicester, prima di essere richiamato al Chelsea ed esordire in Premier League. In mezzo anche un secondo posto con la Nazionale al Mondiale Under 20 in Argentina, premiato come miglior giocatore del torneo e capocannoniere con 7 gol.

“L’esperienza all’estero mi ha dato tanto. Questi due anni in Inghilterra mi hanno reso una persona e un calciatore diverso, sono orgoglioso del percorso che ho fatto. Il calcio inglese è molto intenso, ma anche la Serie A è un campionato intenso e competitivo”. A Torino si è ambientato velocemente, trovando subito un posto da titolare e il primo gol nel nostro campionato: “Sono molto contento del mio primo mese a Torino. Il mio inserimento nel gruppo è dato della fiducia che mi ha dato la società, cercavo una squadra in cui poter giocare più partite e trovare la continuità che mi mancava”. A farlo ambientare il più in fretta possibile ha contribuito Samuele Ricci, da oggi suo compagno anche in Nazionale: “Samu al Toro è un punto di riferimento, è il capitano e un esempio. Cerco di seguirlo in quello che fa, mi sta aiutando tanto in queste prime settimane”.