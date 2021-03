Calcio: Nessuna sanzione della Fifa a Germania per messaggio sui diritti umani in Qatar

Berlino, 26 mar. (Adnkronos) – La nazionale tedesca non dovrà affrontare sanzioni per un messaggio ‘politico’ dei giocatori in occasione della gara di qualificazione alla Coppa del Mondo contro l’Islanda, è quanto ha detto la Fifa. Giovedì gli 11 giocatori tedeschi si sono schierati indossando magliette per formare la scritta “Diritti umani”, diretta ai Mondiali 2022 in Qatar, criticato per il trattamento dei lavoratori migranti nel Paese. “La Fifa crede nella libertà di parola e nel potere del calcio come forza del bene”, ha spiegato l’organidii governo del calcio mondiale alla dpa. “Nessun procedimento disciplinare in relazione a questa questione sarà aperto dalla Fifa”.