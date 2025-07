Calcio, niente Napoli, Ndoye va in Premier League: accordo fatto con il Nottingham Forest

Dan Ndoye è pronto a salutare la Serie A e il Fantacalcio. Si va verso la parola “fine” infatti a una delle trattative che ha più tenuto banco in questa sessione estiva di calciamercato: il calciatore svizzero del Bologna, che è stato a un passo dal trasferimento al Napoli salvo poi bloccare tutto, ha scelto di giocare in Premier League. Ndoye infatti ha dato priorità alla Premier con il Nottingham Forest,che ha rotto gli indugi nelle ultime ore offrendo al Bologna oltre 40 milioni di euro più bonus, a cui andranno ad aggiungersi anche il 20% della futura rivendita. Premiata soprattutto la volontà del giocatore svizzero, che ha deciso di lanciarsi in un paese e campionato diverso. Nei prossimi giorni attesa l’ufficialità, ma è tutto fatto: Ndoye è pronto per firmare il contratto con il Nottingham Forest.