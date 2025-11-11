Calcio, Palladino all’Atalanta, è ufficiale

Roma, 11 nov. (askanews) – Raffaele Palladino è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Atalanta, come spiega il club nerazzurro sul suo sito ufficiale: “Atalanta BC è lieta di comunicare che il ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra è stato affidato a Raffaele Palladino”. Palladino ha firmato un contratto di un anno e mezzo con l’Atalanta, come spiega la società nerazzurra sul proprio sito ufficiale: “Raffaele Palladino si è legato al club nerazzurro con un contratto fino al 30 giugno 2027”. Juric lascia l’Atalanta al 13° posto in classifica, con 13 punti raccolti in 11 giornate di campionato. I nerazzurri sono distanti 9 punti dal 4° posto (occupato dal Napoli) valido per l’accesso in Champions League