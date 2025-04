Calcio, Palladino: “Dobbiamo essere ambiziosi”

Roma, 16 apr. (askanews) – La Fiorentina “vede” le semifinali di Conference League. Si riparte dalla vittoria 2-1 in Slovenia contro il Celje. “Stiamo lavorando con attenzione e intensità – le parole del tecnico viola Raffaele Palladino – Non sarà facile passare il turno, ma la nostra mentalità deve essere ambiziosa. Siamo concentrati su quello che dobbiamo fare noi. Loro hanno qualità. Domani sarà importante l’approccio come nella partita d’andata. Vogliamo passare il turno”. Fiorentina impegnata nella volata europea in campionato e in Conference: “Le due competizioni sono per noi fondamentali. Sono tutte finali. Mancano poche partite, da disputare tutte con la giusta mentalità. E’ tutto aperto, ce la giocheremo. Per fortuna abbiamo recuperato Gosens e Parisi. Dodò squalificato? Folorunsho si sta adattando bene a quel ruolo. Non è il suo, ma lo sta facendo con grande disponibilità” Sulla cena col presidente Commisso: “Ambiente bellissimo e familiare. Ci vogliamo tutti bene e stiamo bene insieme. Questa è la nostra forza. Commisso ama la Fiorentina. E’ ambizioso, ma non mette mai pressione. Vogliamo regalare a lui grande soddisfazione”. Capitolo Fagioli: “Fagioli sui social è stato molto chiaro. Credo che io non debba aggiungere altro. Ci ho parlato, è un ragazzo intelligente che ha bisogno di supporto. Da parte mia avrà il sostegno e lo difenderò sempre”. L’Europa è raggiungibile dal campionato o dalla vittoria della Conference. “Ragioniamo di partita in partita e vogliamo essere competitivi su entrambe le competizioni. L’ho detto il primo giorno e lo confermo oggi. Non vogliamo trascurare niente, arrivare ad un mese e mezzo dalla fine e giocarci l’accesso all’Europa è bello, ce la vogliamo giocare fino alla fine. La nostra mentalità deve essere ambiziosa. Stesso discorso in Conference: possiamo passare il turno, ma non sarà semplice. E’ un passaggio però fondamentale per noi, dovremo essere concentratissimi”. Cosa lascia la sfida col Parma: Tutte le partite ci danno indicazioni. Noi ora siamo concentrati su domani, abbiamo studiato gli avversari e la gara di andata. Abbiamo fatto un piano gara diverso rispetto all’andata. Dovremo scendere in campo avvelenati, cattivi, saranno tutte finali da qui in fondo. Partite come quella col Parma ci fanno crescere, è ovvio che volevamo i tre punti ma ci sono anche gli avversari in campo. E’ la classica partita che chi la sblocca la vince, ma serve essere equilibrati: nelle ultime 6 partite abbiamo fatto 4 vittorie e due pareggi, la continuità la stiamo ottenendo”. Perché la Fiorentina fa fatica contro le piccole, mentre va benissimo con le grandi: “Con squadre che si chiudono c’è da scardinare le difese, bisogna avere più pazienza, giocare meglio tecnicamente, muovere la palla velocemente e stare attenti alle transizioni degli avversari. Non è semplice. La gara col Parma comunque ci farà crescere”. Kean “sta facendo un grande lavoro, ma ci sono anche gli altri. Sceglierò in base alla sfida di domani, in generale sono felice del reparto offensivo. Domani ci saranno due fra Kean, Gudmundsson e Beltran”.