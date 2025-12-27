Calcio, Palladino: “Dobbiamo sfatare il tabù Inter”

Roma, 27 dic. (askanews) – “Rispetto a Fiorentina e Monza sono due annate diverse e squadre diverse. Noi sappiamo che il trend contro l’Inter non è stato positivo, ma i tabù sono fatti per essere battuti. Giocare in casa nostra è fondamentale e vogliamo continuare la nostra scalata in classifica” così l’allenatore dell’Atalanta, Raffaele Palladino aprendo la conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Inter in programma domani. L’allenatore ha poi sottolineato l’importanza delle prossime gare contro Inter, Roma e Bologna per misurare il reale valore della squadra: “Sono partite fondamentali per la classifica e noi contro le grandi squadre abbiamo sempre grandi stimoli. Voglio un’Atalanta intensa”.

Sulla formazione e sulle caratteristiche dei giocatori, Palladino ha parlato di Kolasinac definendolo un “Rambo” per il suo spirito combattivo: “Il suo recupero è stato fondamentale. Ma non solo Kolasinac, tutta la squadra deve dare il 110%. Sono contento di Sead e di tutti i ragazzi”.

Sulla vittoria contro il Genoa, Palladino ha spiegato: “A Genova è stata una partita un po’ sporca, ma certe volte queste partite servono per formare il gruppo. Stiamo facendo bene, ma il bello viene adesso e per noi è fondamentale dare continuità”.

L’allenatore ha chiarito di non essere preoccupato per le condizioni fisiche post-festività dei giocatori: “Ho un gruppo di professionisti seri e nutrizionisti che li mantengono in forma. I ragazzi si sono presentati pronti”.

Rispondendo alle domande sulle strategie tattiche, Palladino ha commentato la gestione della squadra e dei singoli ruoli: “L’Inter è una squadra che palleggia bene e che si difende bene: l’Atalanta deve attaccare insieme e difendere insieme. Affrontiamo una squadra completa, bisogna stare attenti”.

Sul gruppo, Palladino ha sottolineato: “Ho bisogno di tutti. Do sempre l’occasione a chi mostra grande impegno, come Samardzic e Brescianini che ci hanno dato una grande mano”.

Infine, sull’approccio mentale della squadra, l’allenatore ha dichiarato: “Non faccio mai tabelle sui punti. Il focus è pensare alla gara contro l’Inter. L’Atalanta ha le qualità per giocarsela con tutti. Siamo felici dei punti fatti: nel calcio quello che ottieni lo meriti, e noi abbiamo meritato questi punti”.