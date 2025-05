Calcio, Palladino: “Sogniamo di arrivare in finale”

Roma, 30 apr. (askanews) – Giornata di vigilia per la Fiorentina, che domani alle 21 scenderà in campo a Siviglia contro il Real Betis per l’andata delle semifinali di Conference League. “Kean è rientrato ieri, si è allenato regolarmente – le parole di Palladino a Sky alla vigilia – Sta bene, abbiamo parlato, è sereno e carico per poter giocare. Devo fare tante considerazioni perché è stato lontano dal campo per una settimana, però è rientrato con grande voglia. Abbiamo una partita molto importante sia domani che domenica contro la Roma, poi avremo il ritorno giovedì prossimo. Sono tante gare, devo gestire un gruppo che mi sta dando grandi soddisfazioni. Stiamo bene tutti, siamo carichi, ovviamente per domani abbiamo grandi motivazioni per fare una prestazione importante”. Sul Real Betis dice: “Il valore degli avversari è assoluto: una squadra matura, composta da grandi campioni che hanno calcato palcoscenici importanti e con un grande allenatore. Ci sono tante insidie: giochiamo nel loro stadio, fanno tanto possesso palla, sono a 1 punto dalla Champions League in campionato. Non dobbiamo commettere l’errore di entrare in campo senza coraggio e personalità. Giochiamo davanti a un pubblico molto caldo, lo sappiamo e abbiamo preparato bene la partita. Vogliamo fare la nostra prestazione”.

Quanto mancherà Dodò? “Tanto, perché ha fatto e sta facendo un grandissimo campionato. Sta riprendendo, oggi ha iniziato a correre e valutiamo giorno per giorno. Chi l’ha sostituito l’ha fatto alla grande, Folorunsho e Parisi hanno fatto un grande lavoro in quella posizione contro l’Empoli. Siamo coperti in assenza di Dodò”. Infine la vigilia: “Sinceramente non sono emozionato, sono molto orgoglioso e felice di questo percorso che stiamo facendo con i ragazzi. Sono felice per loro, dopo un annata molto avvincente e difficile si sono meritati di giocarsi questa semifinale contro una squadra molto forte. Sarà difficile, lo sappiamo bene e siamo pronti. Il nostro sogno è quello di arrivare fino in fondo e siamo qui per questo”.