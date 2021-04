Calcio: Paratici, ‘rinnovo Dybala? Dobbiamo avere senso di responsabilità’

Torino, 11 apr. – (Adnkronos) – “Ci sentiamo ogni settimana col suo agente. Non possiamo dimenticarci del momento che stiamo vivendo e non parliamo solo di calcio. Un anno fa il Covid sembrava una parentesi di un paio di mesi, invece siamo ripiombati in una negatività dalla quale non siamo ancora usciti. Serve un senso di responsabilità in tutte le mosse che facciamo. Se chiedete a un qualsiasi imprenditore che tipo di mossa farà in 3-4 anni vi risponderà che è molto cauto. Non è quindi solo una politica della Juventus e del calcio”. Lo dice il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici, ai microfoni di Sky Sport, prima del match con il Genoa, in merito al rinnovo di contratto di Paulo Dybala.