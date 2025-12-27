Calcio, Parma-Fiorentina 1-0, decide Sørensen

Roma, 27 dic. (askanews) – Il Parma si aggiudica lo scontro diretto in chiave salvezza contro la Fiorentina, imponendosi per 1-0 nella gara di apertura della 17ª giornata di Serie A 2025/2026, la prima dopo la pausa natalizia.

Al Tardini la partita è subito intensa e fisica. Il primo tempo scorre su binari di grande equilibrio, con pochi spazi e un confronto molto combattuto che si chiude sullo 0-0 all’intervallo. La svolta arriva in avvio di ripresa: al 48′ Oliver Sørensen trova il gol decisivo con un colpo di testa da fuori area, sfruttando l’assist di Pellegrino.

La gara resta tesa fino alla fine, con un cartellino giallo per parte  prima a Corvi, poi a Pongracic  ma il Parma riesce a difendere il vantaggio e conquista tre punti pesantissimi nella corsa alla salvezza.

Passo indietro invece per la Fiorentina. Dopo il netto 5-1 sull’Udinese che sembrava aver segnato una svolta, i viola tornano a perdere e restano intrappolati in una stagione difficile. L’ultimo posto solitario in classifica, con appena 9 punti, continua a rappresentare un tunnel dal quale la squadra fatica a uscire.