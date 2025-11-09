Calcio, Parma-Milan 2-2, Allegri: “Punti buttati”

Roma, 9 nov. (askanews) – Grazie a un gran secondo tempo il Parma conquista un punto contro il Milan, al Tardini, rimontando da 0-2 a 2-2. I rossoneri dominano la prima frazione, passano in vantaggio con Saelemaekers e raddoppiano su rigore con Leao (fallo su Saelemaekers). Bel recupero Bernabé la riapre e a inizio ripresa il Parma spinge, colpisce un palo e poi segna con Delprato. Nel finale Saelemaekers e Pulisic sprecano. Sono punti pesanti lasciati per strada, questi. Sotto qualsiasi ottica: scudetto e Champions. Il tecnico rossonero conferma: “Due punti buttati. Certo, non so come sarebbe finita se il primo tempo fosse terminato due a zero. Si poteva fare meglio, ma a inizio ripresa in area eravamo imbambolati, addormentati. Abbiamo subìto azioni pericolose, piovevano palloni da tutte le parti. In area bisogna fare la guerra. Poi abbiamo ripreso a giocare e creato palle gol importanti, ma sul due a zero non si deve subire un gol così, piuttosto butti palla in tribuna. Era una partita ben avviata, non avevamo concesso nulla e invece sul due a uno poi ti viene un po’ di paura. Dobbiamo crescere tutti, occorreva dare battaglia. Bisogna crescere perché tutti lo chiamano percorso ma per me siamo dei polli: fra Cremonese, Pisa e Parma abbiamo fatto solo due punti e ne abbiamo buttati sette. Abbiamo avuto tante occasioni, bisogna crescere nella lettura delle partite”.