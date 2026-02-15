Calcio, Parma-Verona 2-1: decide Pellegrino

Roma, 15 feb. (askanews) – Con un gol di testa di Pellegrino nel recupero il Parma risolve una partita complicatissima, contro il Verona che resiste in 10 per più di 80′ e poi si arrende 2-1. Il Parma, avanti dopo appena 3′ con un gran tiro da fuori di Bernabé e in superiorità numerica dall’11’ per l’espulsione di Orban, si fa raggiungere poco prima dell’intervallo da un rigore di Harroui causato da un’ingenuità di Circati. Nella ripresa Strefezza colpisce la traversa, il muro dell’Hellas resiste fino al 93′, quando Pellegrino la risolve