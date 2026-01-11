Calcio, per Zaniolo infortunio e operazione al ginocchio

Roma, 11 gen. (askanews) – Nicolò Zaniolo, attraverso un post sui social, ha annunciato di doversi sottoporre a un piccolo intervento al ginocchio. Si tratta di un’operazione di pulizia del ginocchio che terrà l’attaccante dell’Udinese lontano dai campi di gioco per almeno 15 giorni.
Nel post si legge: “Purtroppo nell’allenamento prima della partita contro il Torino ho sentito un piccolo fastidio al ginocchio, ho voluto esserci a tutti i costi per aiutare la squadra a conquistare la vittoria. Ora mi devo fermare per un piccolissimo intervento al ginocchio che mi permetterà di tornare ancora più forte nel giro di un paio settimane . Forza Udinese”.