Brescia, 10 apr. – (Adnkronos) – Momenti di paura per l’alleatore del Pescara, Gianluca Grassadonia. Nel finale del match, valido per la 33/a giornata di Serie B con il Brescia e terminato 1-1, il tecnico degli abruzzesi ha accusato un malore che ha costretto l’ambulanza e gli infermieri a intervenire. Uscito sulle sue gambe Grassadonia è stato portato in ospedale per accertamenti.