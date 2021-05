Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Zlatan sarà sicuramente con noi ma non in panchina”. Queste le parole dell’allenatore del Milan, Stefano Pioli, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta decisiva per la corsa Champions, in merito alla condizioni dei suoi giocatori. “Rebic più no che si – prosegue Pioli – ha avuto un problemino al polpaccio, valuterò domani. L’’importante è avere una squadra forte e compatta, aspettiamoci una partita piena di difficoltà”.