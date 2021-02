Calcio: Pioli, ‘vogliamo ripartire e passare il turno’

Milano, 24 feb. – (Adnkronos) – “Il gruppo è consapevole delle sue qualità. Già domenica avevamo grande voglia di ripartire. Vogliamo ripartire dalle nostre convinzioni, dimostrare di poter fare un ottimo calcio e fare risultati convincenti”. Lo dice l’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro la Stella Rossa Belgrado che arriva a 4 giorni dal pesante 0-3 nel derby. “Abbiamo analizzato l’ultima prestazione, solo a fine primo tempo e all’inizio del secondo abbiamo fatto il nostro gioco -aggiunge Pioli in conferenza stampa-. Abbiamo giocato con poca intensità. Si può cadere, non è un fallimento cadere in queste partite ma lo sarebbe stare fermi nel punto di caduta. Dobbiamo ripartire con ritmo e continuità, a partire dalla gara di domani. Dovremo avere tanta qualità per poter passare questo turno”.