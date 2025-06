Calcio, Pippo Inzaghi allenerà il Palermo

Roma, 17 giu. (askanews) – Dopo aver conquistato la Serie A con il Pisa, Pippo Inzaghi riparte dal Palermo: è ufficiale la firma dell’allenatore italiano. Inzaghi, nella Serie B 2024-25, ha portato il club toscano al secondo posto in classifica con 76 punti, a meno 6 dal Sassuolo al primo posto. Ora, l’allenatore ha preferito non passare alla Serie A con il Pisa per tornare in Serie B, cercando le stesse fortune con il Palermo. Questa la nota del club rosanero: “Il Palermo FC comunica di aver affidato l’incarico di allenatore della Prima Squadra a Filippo Inzaghi. Il tecnico, a partire dal prossimo 1° luglio, si legherà al Club rosanero con un contratto pluriennale. A Inzaghi il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”.