Roma, 17 ago. – (Adnkronos) – “Avrei potuto fare di più e quando non si ottengono risultati il primo responsabile è l’allenatore. È stato comunque un anno in cui sono cresciuto molto. Ho incontrato Pochettino in vacanza a Ibiza e mi ha invitato a Parigi. Mi piacerebbe andare a Manchester a vedere Guardiola, ma soprattutto sono pronto per una nuova avventura”. Lo dice Andrea Pirlo in merito alla scorsa stagione trascorsa sulla panchina della Juventus.