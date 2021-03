Calcio: Pirlo, ‘match con Porto decisivo per Champions non per mio futuro’

Torino, 8 mar. – (Adnkronos) – “Domani è importante e decisiva per il passaggio del turno non credo per un giudizio sul mio lavoro”. Lo dice l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Porto, dove la sua squadra è chiamata a rimontare il 2-1 dell’andata. “Dobbiamo ribaltare il risultato dell’andata, dobbiamo essere al massimo delle nostre forze. Per il resto io continuo a lavorare giorno dopo giorno sapendo qual è il mio progetto che è condiviso con la società”, aggiunge il tecnico bresciano.