Calcio, Pisa promosso in serie A dopo 34 anni

Roma, 4 mag. (askanews) – Dopo il Sassuolo anche il Pisa raggiunge l’aritmetica certezza della promozione in serie A. Alla formazione allenata da Pippo Inzaghi mancava un punto per il salto di categoria. Nonostante il ko dei toscani a Bari è stata determinante la sconfitta dello Spezia sul campo della Reggiana.

I nerazzurri tornano nella massima serie dopo 34 anni, mettendo fine a un digiuno lungo 12.397 giorni. Era il 26 maggio 1991 l’ultima volta che il Pisa scese in campo in Serie A. All’Arena Garibaldi arrivava la Roma. In panchina c’era Mircea Lucescu, e in campo un giovane argentino appena arrivato in Italia: Diego Pablo Simeone.