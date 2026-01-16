Calcio, Playoff Conference, sarà Jagiellonia-Fiorentina

Roma, 16 gen. (askanews) – A Nyon sorteggiati gli accoppiamenti per la fase playoff della Conference League: la Fiorentina sfiderà lo Jagiellonia (andata 19 febbraio in Polonia, ritorno a Firenze il 26 febbraio). Sono attualmente al terzo posto nel campionato polacco, ma il club è anche riuscito a strappare un punto allo Strasburgo capolista in Conference durante la fase campionato. Se passa agli ottavi Strasburgo o Rakov.
Tutti gli abbinamenti dei playoff Lato argento/sinistro: KuPS-Lech Poznan Noah-AZ Zrinjski-Crystal Palace Jagiellonia-FIORENTINA . Lato verde/destro: Skhenija-Samsunspor Drita-Celje Sigma Olomuc-Losanna Omonia-Rijeka