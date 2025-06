Calcio, playout di B il 15 giugno ma la Salernitana fa ricorso

Roma, 11 giu. (askanews) – La Lega di serie B ha ufficializzato lo spareggio Sampdoria-Salernitana: si gioca il 15 e 20 giugno. La perdente retrocede in serie C. La situazione, però, è ancora tutta in divenire, soprattutto a causa del doppio ricorso della Salernitana al Tribunale federale nazionale che ha deciso di impugnare sia il comunicato 211 della Lega B del 18 maggio scorso – relativo al rinvio del playout originariamente contro il Frosinone – sia il numero 224 del 5 giugno che definiva orari e date dei playout “ridisegnati” dopo il caso Brescia senza specificare i nomi delle squadre partecipanti. Ma un primo passo è stato fatto: perché adesso, quei nomi, sono scritti nero su bianco. La Lega B, attraverso un nuovo comunicato pubblicato in mattinata, ha reso noti gli “accoppiamenti delle gare playout”: Sampdoria-Salernitana. Le date resteranno quelle anticipate dal presidente Figc Gravina qualche giorno fa. Ovvero domenica 15 giugno alle 20.30 per la sfida di andata al Ferraris di Genova e venerdì 20 (sempre alle 20.30) all’Arechi di Salerno.

La linea difensiva del club di Iervolino è semplicissima: il playout si sarebbe dovuto giocare contro il Frosinone, poi la successiva penalizzazione del Brescia avrebbe riscritto la classifica salvando la squadra perdente allo spareggio. L’udienza cautelare relativa ai due ricorsi è fissata per venerdì 13 giugno alle ore 15, esattamente a due giorni di distanza dal playout di andata. E se anche solo uno venisse accolto apparrebbe difficile la regolare disputa del playout, poiché si entrerebbe nel merito solo giovedì 19. La sensazione, in una situazione di caos, è che tutto possa succedere. Ma la pubblicazione ufficiale di squadre partecipanti, date e orari del playout rappresenta un primo passo verso la regolare disputa dello spareggio.