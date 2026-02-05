Calcio, possibile ritorno di Totti alla Roma

Roma, 5 feb. (askanews) – A quasi sette anni dall’addio ufficiale, Francesco Totti e la Roma potrebbero tornare insieme. A riaccendere le speranze dei tifosi giallorossi è stato Claudio Ranieri, senior advisor della proprietà Friedkin, che in un’intervista esclusiva a Sky Sport ha confermato come il club stia valutando seriamente un rientro dell’ex capitano.

“I Friedkin ci stanno seriamente pensando da un po’ di tempo, Francesco può essere ancora molto utile per la Roma”, ha spiegato Ranieri, lasciando intendere come i contatti siano concreti. Per Totti si tratterebbe della terza esperienza con la società capitolina dopo i 25 anni da calciatore e i due da dirigente.

L’ex numero 10 aveva lasciato il club il 17 giugno 2019, durante la conferenza stampa al Coni, parlando apertamente di dissapori con alcuni dirigenti della precedente gestione Pallotta. “Se vado via non è per colpa mia”, aveva dichiarato in quell’occasione.

Ora il ritorno nella società che ha segnato tutta la sua carriera potrebbe trasformarsi in realtà. L’ipotesi più accreditata è quella di un ruolo tecnico e operativo, con funzioni di raccordo tra squadra e dirigenza, ma anche con compiti legati alla visione sportiva, all’osservazione dei giocatori, al mercato e alla costruzione della Roma del futuro.