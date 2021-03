Calcio: Prandelli, ‘consapevole che mia carriera da allenatore possa finire qui’**

Firenze, 23 mar. – (Adnkronos) – “Sono consapevole che la mia carriera di allenatore possa finire qui, ma non ho rimpianti e non voglio averne. Probabilmente questo mondo di cui ho fatto parte per tutta la mia vita, non fa più per me e non mi ci riconosco più. Sicuramente sarò cambiato io e il mondo va più veloce di quanto pensassi. Per questo credo che adesso sia arrivato il momento di non farmi più trascinare da questa velocità e di fermarmi per ritrovare chi veramente sono”. Così Cesare Prandelli in una lettera pubblicata sul sito della Fiorentina nella quale ufficializza le dimissioni da allenatore del club viola.