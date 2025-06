Calcio, qualificazioni Mondiali 2026: Italia-Israele a ottobre a Udine

Roma, 21 giu. (askanews) – Sarà Udine a ospitare il match fra Italia ed Israele in programma il prossimo 14 ottobre e valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. L’esordio del nuovo ct Gattuso sarà invece il 5 settembre a Bergamo contro l’Estonia. Curiosamente sempre il 14 ottobre ma del 2024 l’Italia di Spalletti aveva giocato e vinto 4-1 sempre a Udine contro Israele un match valido per la Nations League. Il nuovo ct esordirà sulla panchina azzurra a Bergamo il 5 settembre contro l’Estonia. Poi affronterà Israele sul campo neutro di Debrecen. L’11 ottobre sarà di scena a Tallinn poi ci sarà il remake del match di un anno fa vinto all’epoca per 4-1. Sono 10 gli incontri disputati dalla Nazionale a Udine, dove è imbattuta con 8 vittorie e 2 pareggi (21 gol fatti e 3 subiti). Emerge intanto preoccupazione dal sindaco di Udine per i possibili problemi di ordine pubblico.