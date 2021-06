Calcio: qualificazioni mondiali, Brasile-Ecuador 2-0

Porto Alegre, 5 giu. -(Adnkronos) – Il Brasile batte 2-0 l’Ecuador consolidando la leadership nel girone sudamericano di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. A decidere la sfida disputata allo stadio ‘José Pinheiro Borda’ di Porto Alegre sono le reti nella ripresa di Richarlison al 20′ e Neymar su rigore al 49′. In campo per tutta la partita i terzini della Juventus Danilo e Alex Sandro. In classifica la squadra verdeoro guida a punteggio pieno con 15 punti in 5 partita, seguita dall’Argentina a 11 e proprio dall’Ecuador con 9.