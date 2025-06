Calcio, Qualificazioni Mondiali, l’Italia crolla in Norvegia: 3-0

Roma, 6 giu. (askanews) – L’Italia crolla a Oslo contro la Norvegia (3-0) nel match di esordio del gruppo di qualificazione mondiale. Sorloth, Nusa e Haaland complicano il cammino. La Norvegia ci mette qualche minuto per capire i punti deboli della retroguardia azzurra e lo fa con un Nusa in gran serata. Il giovane dribblomane del Red Bull Lipsia dopo dieci minuti va via a Zappacosta con una spettacolare semiruleta cartina di tornasole di quello che accadrà.

La Norvegia è in vantaggio al 14′ con Alexander Sorloth. Disimpegno sbagliato dell’Italia, Nusa riesce a recuperare il pallone e ad accelerare, trovando un ottimo passaggio filtrante per l’attaccante dell’Atletico Madrid, che a tu per tu con Donnarumma non trema e con il mancino lo trafigge, firmando l’1-0.

Al 34′ è 2-0: a segnare il raddoppio norvegese è Antonio Nusa, attaccante del Lipsia bravissimo a seminare il panico nella retroguardia azzurra facendo sedere Rovella e Di Lorenzo prima di scaricare in porta un tiro imprendibile per Donnarumma. C’è gloria anche per Erling Haaland, nella disastrosa notte dell’Italia in Norvegia. I padroni di casa dopo 42 minuti sono avanti con un nettissimo 3-0, col centravanti del Manchester City autore del terzo gol.

Dall’altra parte un’Italia spenta, incapace di reagire e mai padrona del gioco, con la Norvegia assoluta dominatrice del terreno di gioco. Al 92′ arriva a tempo praticamente scaduto il primo tiro in porta dell’Italia, un colpo di testa di Lucca parato in tuffo da Nyland. Gli azzurri torneranno in campo il 9 giugno contro la Moldova a Reggio Emilia.