Calcio: Rambaudi, ‘addio Inzaghi alla Lazio? modi sbagliati, errori da entrambe le parti’**

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – “Per quello che so posso dire che c’è stato un errore da entrambe le parti, sono i modi ad essere sbagliati. Inutile arrivare a fine anno ed essere borderline su chi rimane e chi no, poi è chiaro che la chiamata dell’Inter va presa in considerazione, però ripeto sono i modi che non mi piacciono”. Questo il commento di Roberto Rambaudi, ex centrocampista della Lazio dal 1994 al 1998, all’Adnkronos, in merito al mancato rinnovo dell’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, che nelle prossime ore verrà annunciato come nuovo tecnico dell’inter.