Calcio, Ranieri alla Roma, possibile annuncio oggi

Roma, 13 nov. (askanews) – Irrompe Claudio Ranieri nella corsa verso la panchina della Roma e si piazza in testa alle preferenze dei Friedkin. Alle 20.52 di ieri la partenza per Londra insieme al suo agente per andare a conoscere i proprietari: a questo punto è il candidato forte con Montella e Mancini su posizioni più defilate. Ranieri guiderebbe la Roma fino al termine della stagione, successivamente per lui si apriranno le porte di Trigoria ma non da allenatore bensì da dirigente si parla di un ruolo da direttore tecnico. Oggi è previsto l’annuncio e il suo rientro a Roma dove domani guiderà l’allenamento della squadra.